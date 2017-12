Tunisie: «Culture, Dialogue et Bon voisinage»

Sous le signe «Culture, Dialogue, et Bon voisinage», les journées culturelles marocaines se sont ouvertes mardi soir, à l'Acropolium de Carthage, avec un concert de l'orchestre international «Rencontre et Paix» (Moultaqa Assalam) sous la houlette de l'artiste marocain de renommée Ali Alaoui.

Se poursuivant jusqu'au 19 décembre, ces journées proposent dans leur édition 2017 un programme diversifié alliant culture, débat citoyen, cinéma et gastronomie.

A ce sujet, l'ambassadrice du Maroc en Tunisie, Latifa Akharbach, a déclaré à l'agence TAP que cette édition ne sera pas seulement un événement promotionnel mais aussi un moment de débat et d'échange sur des sujets communs aux citoyens tunisiens et marocains, à l'instar des questions autour des droits de l'Homme, l'autonomisation de la femme et l'éducation à la citoyenneté.

Et de préciser «Le choix de l'Ensemble international «Rencontre et Paix» pour ouvrir les journées culturelles marocaines répond à l'engagement commun de la Tunisie et du Maroc en matière de promotion de la Culture de la Paix et du Dialogue».

Présent à la cérémonie d'ouverture, le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a tenu à souligner l'importance des Journées culturelles marocaines en Tunisie dans le renforcement des relations entre les deux pays «des relations qui se caractérisent par une histoire commune et des enjeux communs», a-t-il souligné.

Composée de musiciens venant du monde entier (Vietnam, Burkina Faso, Turquie, France, Espagne...), la troupe internationale d'Ali Alaoui a ouvert le bal par un concert célébrant la culture de dialogue et de respect de l'autre. Interprétant un héritage arabo-andalou, musiciens et chanteuses ont célébré le métissage et la diversité culturelle. A travers des chants liturgiques et traditionnels du Maroc mêlés aux musiques du monde, le public a pu savourer les arrangements originaux d'Ali Alaoui dans des morceaux comme «Tableau des trois religions», «Medly Andalou Maghreb» ou encore «Medly Gnawa».

Accompagné par des tableaux de danse effectués par la danseuse de flamenco Serena De Sousa, le concert «Horizons Andalous» a fêté l'Andalousie comme symbole de la cohabitation entre plusieurs communautés arabes, berbères, juives ou espagnoles. La troupe a tenu aussi à rendre hommage à un des pionniers de la musique tunisienne, le compositeur Ahmed Hamza en interprétant la chanson «Chahloula».

Durant deux semaines (du 5 au 19 décembre), les Journées culturelles marocaines en Tunisie proposent un programme conjuguant plusieurs événements autour de la culture, la condition de la femme, l'éducation et le cinéma. Parmi les rendez-vous les plus importants, figure une table ronde autour de «l'Education aux Droits de l'Homme et à la citoyenneté» qui sera organisée le 11 décembre en présence du ministre de l'Education.

Un hommage sera aussi rendu à la féministe marocaine, Fatima Mernissi, le 13 décembre sans oublier l'organisation de journées gastronomiques du 12 au 14 décembre. Pour toucher un public hors de la capitale, une journée dédiée au cinéma marocain sera proposée le 16 décembre à Monastir. Les Journées se clôtureront par une rencontre en l'honneur des anciens étudiants tunisiens au Maroc le 19 décembre.