Tunisie: Mrad Mahjoub (ancien entraîneur national) - «Je crois en ce groupe»

En Russie, nous aurons la chance de gagner au moins un match avec cette équipe que nous possédons actuellement. Et même devant l'Angleterre et la Belgique, nous avons les moyens de négocier honorablement nos deux matches. Il est vrai que ces deux grandes équipes sont très fortes, mais il ne faut pas oublier qu'elles n'ont jamais excellé dans les phases finales de la Coupe du monde, à l'exception de la consécration de l'Angleterre chez elle en 1966.

Sans trop rêver, je pense qu'avec une bonne application sur le terrain et sans nervosité ni peur de ne pas bien faire les choses, on pourra tirer notre épingle du jeu et même surprendre nos vis-à-vis. Avec un bon mental et une grande confiance en nos moyens, nous pourrons réussir des miracles.

Aujourd'hui, il n'y a plus de grandes et petites équipes et, par voie de conséquence, il n'y a plus de matches gagnés d'avance. Il faut donc y croire fermement».