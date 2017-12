Tunisie: Appel à la création d'une commission d'enquête parlementaire

Le président de l'ARP a envoyé une lettre au partenaire parlementaire européen, faisant part du mécontentement vis-à-vis du classement de la Tunisie dans cette blacklist. Il a considéré que cet acte est «inapproprié et inadapté», avec le volume de la collaboration et de la coopération tuniso-européennes.

Les signataires de la pétition ont appelé le président de l'ARP à soumettre leur demande devant le bureau de l'Assemblée pour être débattu et adopté le plus tôt possible en plénière.

La commission aura également pour mission «de déterminer les responsabilités et d'enquêter sur le traitement de la Tunisie de ce dossier», ainsi que de clarifier la stratégie d'action du gouvernement dans les relations de la Tunisie avec l'UE à lumière de l'accord de libre-échange total et approfondi avec l'Union.

Selon le texte de la pétition, «la commission a pour objectif d'enquêter sur les raisons de la classification de la Tunisie en tant que paradis fiscal et sur ses retombées économiques, financières et politiques».

