Tunisie: Concilier le tourisme et les produits du terroir

Son objectif est de présenter des activités mises en place par les structures publiques tunisiennes pour promouvoir le tourisme alternatif autour des produits du terroir et entamer une réflexion sur la manière de promouvoir davantage l'intégration des produits du terroir dans les circuits touristiques.

Savoir-faire des producteurs

Nuria Ackermann, coordinatrice du projet Pampat, a affirmé à ce propos : «Ce concours vise à valoriser et à donner de la visibilité aux meilleurs produits agroalimentaires de la Tunisie, qui font partie du patrimoine gastronomique voire même culturel du pays.

La promotion des produits phare de la Tunisie permet de mettre en valeur le savoir-faire des producteurs et productrices de toutes les régions du pays et de contribuer ainsi au développement régional. La réussite de l'approche de valorisation des produits typiquement tunisiens passe par la collaboration transversale entre tous les partenaires du secteur public et privé impliqués dans la production, la promotion et la commercialisation de chaque terroir.

Rappelons que la première édition du concours tunisien des Produits du terroir qui a été organisée par l'Apia en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le ministère de l'Industrie et des PME, ainsi que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec l'appui du projet Pampat vise à promouvoir l'image des produits du terroir aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger», a-t-elle ajouté.

Promouvoir le patrimoine culturel

Le tourisme joue un rôle capital dans la valorisation des spécificités de chaque terroir. En effet, la Tunisie mise chaque fois plus sur la diversification de l'offre touristique et sur la promotion du patrimoine culturel dans les régions de l'intérieur. Des initiatives privées pour la mise en place de maisons d'hôte viennent renforcer les efforts menés par le secteur public pour encourager l'agritourisme. La promotion des produits du terroir permet de développer une offre touristique alternative, qui soit perçue comme authentique et unique par les touristes.

Selon l'inventaire des produits du terroir réalisé en 2016, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, la Tunisie compte au total 220 produits phare répartis sur toutes les régions du pays qui pourraient être valorisés à travers des circuits de tourisme gastronomique. Par ailleurs, le Concours national des produits du terroir a permis d'identifier les meilleurs produits et producteurs de la Tunisie, qui pourront être mis en avant notamment dans la restauration et l'hôtellerie.

Miser sur le tourisme culinaire

Olivier Bovet, directeur suppléant de la Coopération et Chef du domaine du Développement économique et Création d'emploi à l'Ambassade de Suisse en Tunisie et de la Division Coopération Internationale, a déclaré : «Le terroir, au sens strict, désigne un lieu défini par des qualités physiques particulières : pente, exposition, nature du sol. Les savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition. En effet, la clientèle cherche à vivre des expériences en participant à des activités de convivialité et d'authenticité qu'offre le terroir. Le retour aux sources avec visites à la ferme et achat de produits locaux permet de découvrir des traditions culinaires des pays visités».

De son côté, Mme Mahassen Gmati, ingénieur principal et responsable de développement de I'I.P Grenades de Gabès PA-IG, a ajouté : «La Tunisie en tant que pays méditerranéen a accueilli sur ses terres, de par sa situation géographique stratégique, une succession de civilisations ayant une influence sur le plan aussi bien humain qu'environnemental, ce qui a fait d'elle un grand réservoir de produits-phares d'origine végétale et d'origine animale. La Tunisie abrite des potentialités importantes tant sur le plan des écosystèmes écologiques que de biodiversité et de savoir-faire. Notre pays est une vitrine très riche et variée en produits du terroir dont plusieurs sont emblématiques. Son but est d'élaborer une méthodologie d'identification des produits pouvant faire l'objet d'une démarche pour en faire des produits d'appellation ou d'origine. Aussi, afin de répondre aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants pour une meilleure alimentation saine et qui respecte l'environnement», a-t-elle conclu.

Auteur : Sabrine AHMED

Ajouté le : 11-12-2017