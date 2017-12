Congo-Kinshasa: Loi électorale révisée - Grandes manœuvres politiques au Sénat

On en saura un peu plus ce lundi, en marge de la plénière de la Chambre haute du Parlement. Ou ça passe ou ça casse ; dans la mesure où l'Eglise catholique a entamé la campagne de sensibilisation dénommée « Trompette de Jéricho ».

Evidemment, on se limite juste aux supputations. Car, personne ne sait exactement ce que le chef de l'Etat est parti dire aux présidents de deux Chambres du Parlement. Est-ce qu'après l'Assemblée nationale, il voudrait voir le Sénat réaffirmer les options arrêtées en première lecture du projet de loi électorale révisée ? Difficile à dire. Une question en appelant une autre. Est-ce qu'il serait allé instruire le Sénat à prendre en compte les remarques des uns et des autres pour arriver à une loi électorale révisée plus consensuelle ? Autant d'hypothèses qui alimentent un déplacement du chef de l'Etat couvert d'un grand mystère.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.