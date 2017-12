Tunisie: Le président Caïd Essebsi à Paris

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, effectue une visite en France du 10 au 13 décembre, pour participer au Sommet international sur le climat «One Planet Summit» qui se tiendra le 12 décembre à Paris, à l'invitation de la France, de l'ONU et du groupe de la Banque mondiale.

Plus de cinquante chefs d'Etat et de gouvernement prendront part à cet évènement.

Caïd Essebsi aura une séance de travail avec le président français, Emmanuel Macron, aujourd'hui 11 décembre au Palais de l'Elysée, au cours de laquelle les deux présidents vont passer en revue les moyens de développer les relations de coopération bilatérale et les derniers développements s'agissant des questions d'intérêt commun.

Il participera, demain mardi 12 décembre, au dialogue de haut niveau avec les chefs d'Etat et de gouvernement organisé dans le cadre du «One Planet Summit».

Ce sommet se tient à l'initiative conjointe de la France, l'ONU et la Banque mondiale, deux ans jour pour jour, après l'adoption de l'Accord de Paris. Il sera, principalement, consacré à la mobilisation de financements pour faire avancer des projets concrets dans tous les domaines de la lutte contre le changement climatique et notamment pour soutenir les efforts des pays les plus touchés par les effets de ces changements.

Le chef de l'Etat aura, également, le mercredi 13 décembre des entretiens avec plusieurs médias français.

Il sera accompagné dans son voyage par une délégation officielle, composée notamment du ministre des Affaires locales et de l'Environnement, Riadh Mouakher, et de trois de ses conseillers.

Plus de cinquante chefs d'Etat et de gouvernement

«Emmanuel Macron, président de la République française, Jim Yong Kim, président du Groupe de la Banque mondiale, et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, répondent à l'urgence écologique pour notre planète, en réunissant à Paris les leaders internationaux et des citoyens engagés venus du monde entier».

Pour le ministère français de la Transition écologique et solidaire, «ce sommet international s'inscrit dans l'agenda et la logique de la mise en œuvre de l'Accord de Paris. Il s'attache particulièrement aux questions de financement des actions climat et à l'alignement des flux financiers qui permettront d'atteindre les objectifs de cet accord».

Ce sommet se déroulera à La Seine musicale, nouveau pôle culturel construit sur l'Ile Seguin dans les Hauts-de-Seine (région parisienne) et inauguré en avril 2017.

Plus de cinquante chefs d'Etat et de gouvernement prendront part à cet évènement. Les premiers Etats invités sont ceux qui sont particulièrement engagés dans la mise en œuvre de l'Accord de Paris et dans la recherche de solutions concrètes et efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique.

Au programme de cette journée, quatre panels thématiques, à savoir: «changer l'échelle de la finance pour l'action climat», «verdir la finance en faveur d'une économie durable», «accélérer l'action locale et régionale en faveur du climat», «renforcer les politiques publiques pour la transition écologique et solidaire».

Evénements parallèles

En parallèle du «One Planet Summit» le 12 décembre, de nombreux « side events» sont prévus les 10, 11 et 13 décembre à Paris par des partenaires publics, privés et associatifs, afin de participer à la dynamique de mobilisation et à la mise en œuvre de solutions concrètes en faveur de l'action climat.

Du 7 au 15 décembre, «le train du climat» stationnera à la Gare de l'Est à Paris, afin de favoriser la rencontre entre les scientifiques et les différents publics autour des enjeux du changement climatique.

Pour rappel, la vingt-et-unième session de la Conférence des parties (COP) et la onzième session de la Conférence des parties agissant en tant que réunion des parties au Protocole de Kyoto (CMP) a eu lieu du 30 novembre au 12 décembre 2015, à Paris. La conférence de l'ONU sur le climat s'est conclue sur l'adoption d'un accord historique pour lutter contre le changement climatique.

L'objectif principal de l'accord universel est de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et de mener des efforts encore plus poussés pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. C'est là la limite inférieure jugée cruciale pour la survie de nombreuses petites îles et de pays vulnérables. En outre, l'accord vise à renforcer la capacité à faire face aux impacts du changement climatique.