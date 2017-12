Mali: Forum Invest In Mali 2017 - L'initiative a tenu toutes ses promesses, selon le ministre des Finances, Dr. Boubou Cissé

Présidant la clôture des travaux du Forum Invest In Mali, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, a apprécié fortement la qualité et la densité des échanges, le pragmatisme des approches et l'exigence du résultat.

Dr Boubou Cissé, ministre des finances

Selon le Dr Boubou Cissé , le Forum « Invest In Mali », premier du genre organisé dans notre pays, a tenu toutes ses promesses, non seulement par l'intérêt qu'il a suscité, la mobilisation d'éminentes personnalités du monde économique et financier, maliens, africains, et internationaux, des bailleurs de fonds, des investisseurs, des opérateurs économiques en témoigne mais aussi par la qualité des échanges .

« Il est le couronnement de toutes les réformes impulsées par le Gouvernement de la République du Mali depuis 4 ans pour promouvoir les investissements, l'entrepreneuriat et la création d'emplois productifs à savoir : la mise en place d'un code des investissements très attractif, l'adoption de la loi Partenariat Public Privé (PPP), la création du guichet unique, etc. », a rappelé le ministre les finances . Par ailleurs, il est revenu sur l'opportunité d'organiser ce 1er Forum International invest In Mali. « Pour ce qui concerne le rôle moteur des investissements dans la croissance et le développement d'un pays, il était plus que temps de lancer sur fonts baptismaux un tel forum », a-t-il fait valoir.

En cela et au nom du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, Dr. Boubou Cissé a rendu un vibrant hommage au ministre de la Promotion de l'Investissement et du Secteur privé et à ses équipes, notamment l'Agence pour la Promotion des Investissements pour une si belle initiative.

Et de s'exclamer : « Qu'on ne s'y trompe pas, la situation sécuritaire dans le septentrion malien ne doit aucunement occulter les potentialités que recèlent le pays et les possibilités d'investissement du moment. Et ces potentialités, elles sont énormes comme vous avez pu les constater durant ces deux jours et elles ne demandent qu'à être explorées ».

Pour la transformation de l'agriculture et de l'élevage au Mali à travers le développement de l'agro-business, il dit retenir le cri de cœur des opérateurs privés pour créer un cadre propice pour faciliter la production, la transformation et l'exploitation des produits issus de ces deux secteurs capitaux pour notre économie.

Aussi, il dit retenir les enjeux de l'industrialisation du Mali, les modalités alternatives de réalisation des grands projets d'infrastructures à travers le partenariat Publics-Privés, les enjeux et opportunités d'affaire pour les privés en matière d'énergie, les enjeux du numérique et toutes les propositions issues de ces plénières.