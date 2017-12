Mali: Forum Invest In Mali 2017 - Des opportunités pour développer l'agro-business, selon le Dga de la BIM-SA

Il reste convaincu que les rencontres d'affaires entre les acteurs clés de notre économie avec les partenaires régionaux et internationaux sont l'occasion de mieux appréhender et profiter des énormes opportunités d'affaires qui se feront jour dans le cadre d'un partenariat mutuellement profitable.

Selon lui, aujourd'hui le Mali a besoin des investisseurs privés pour accompagner le développement de nouvelles filières porteuses. Et ce forum constitue le cadre idéal pour nouer des partenariats avec les potentiels investisseurs présents et à parier sur la destination Mali.

Aussi, il a salué la tenue d'un tel forum visant à faire un état des lieux riche et pointu des principaux enjeux économiques du Mali, à travers des workshops concrets, axés autour des secteurs et filières prioritaires - agriculture, élevage, infrastructures, énergie. Toutes choses qui permettront aux investisseurs, dirigeants de PME et hommes d'affaires de créer des synergies.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.