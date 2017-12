Tunisie: Salah Gorgi (ex-arbitre international) «Il faut du temps et de l'indulgence»

Il faut que les supporters possèdent une certaine maturité, bien aidés il est vrai par les déclarations pédagogiques des acteurs du monde du football qui apprécient ce système et veulent lui donner le temps de bien se mettre en place. Je ne crois pas que l'arbitrage vidéo fasse l'unanimité dans notre football. Il faut beaucoup de temps et de patience».

En Tunisie, il faut encourager les jeunes arbitres à se recyler et aussi avoir une personnalité sur le terrain. Il est nécessaire de désigner un arbitre-assistant additionnel qui est pour moi plus efficace que ce système créé de toutes pièces par une Fifa qui ne pense qu'à l'argent.

En Italie, ce système n'a pas été apprécié par les équipes italiennes. Et la presse italienne a vite critiqué cette manière d'appréciation. Certes, il faut souligner que l'arbitrage vidéo n'est pas un échec, et garantit une certaine «équité».

