Tunisie: Ahmad Ahmad - «55% des footballeurs en Afrique sont payés en retard!»

Vision et collaboration

«Depuis mon élection en Ethiopie en mars dernier, la CAF a donné aux footballeurs une place de plus en plus importante, en invitant les légendes qui ont marqué l'histoire du football africain à un colloque organisé au Maroc pour définir notre vision du football pour le continent, ce qui nous a permis de prendre des résolutions pour développer le football africain pendant au moins la prochaine décennie», a-t-il déclaré. Il a assuré la FIFPro du soutien de la CAF et de sa volonté d'établir une vraie collaboration afin d'améliorer les conditions financières et la vie des footballeurs africains opérant sur le continent.

«L'un des premiers combats que nous aurons à mener conjointement avec la FIFPro sera le paiement des salaires des joueurs professionnels recrutés par les clubs africains», indiquant que «55% des footballeurs du continent sont payés en retard, voire pas payés du tout. Nous avons l'intention de tout mettre en œuvre pour que tous les clubs participant à nos compétitions continentales soient en règle avec les joueurs sous contrat».

«Nous demanderons à nos comités, a-t-il poursuivi, d'envisager tous les moyens pour que nos footballeurs puissent exercer leur profession dans les meilleures conditions possibles et, en premier lieu, le règlement de leurs salaires comme stipulé dans le contrat de chaque joueur. La CAF est ouverte à la mise à jour de l'accord signé avec la division FIFPro Africa pour renforcer la coopération entre les deux entités».

Lutte contre le dopage et la corruption

Un tel accord nous permettra de joindre nos efforts et de lutter ensemble pour garantir un meilleur avenir aux jeunes footballeurs en Afrique et à ceux qui tentent leur chance en Europe, de lutter contre les matches truqués, le dopage, le racisme dans le football et de garantir les droits des footballeurs. Par ailleurs, Ahmad Ahmad a suggéré que la FIFPro Africa distingue le Meilleur XI d'Afrique lors des CAF Awards, à l'instar de la FIFPro World XI qui, avec la Fifa, désigne le Meilleur XI mondial qui récompense les meilleurs joueurs africains dans le monde et sur le continent.

Le Congrès de la FIFPro a réuni, dans la capitale égyptienne, les représentants de ses différentes directions, Afrique, Amérique, Asie/Océanie et Europe. Au cours du Congrès, l'ancien milieu de terrain camerounais, Geremi Njitap, a été nommé vice-président de l'organisation mondiale. Le Français Philippe Piat a été réélu président pour un autre mandat de quatre ans.