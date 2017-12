Tunisie: Sept mois nous séparent de la Coupe du Monde - Compétitivité, mode d'emploi...

Privées de compétition nationale, nos équipes ont perdu du rythme face à leurs adversaires en coupes africaines et ont été éliminées. S'ils avaient gardé le rythme, l'Espérance de Tunis, le Club Africain, l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Sportif Sfaxien auraient sans doute fait une meilleure performance.

Bref, le report des matches du championnat national pour les clubs engagés en coupes africaines s'est avéré une mauvaise idée.

Et les erreurs d'appréciation des décideurs de notre football ne se sont pas arrêtées là. Après la trêve, la compétition nationale a repris avec un rythme effréné, avec une moyenne d'un match tous les trois jours.

Reprendre la compétition avec un rythme si soutenu a causé des blessures à répétition. Il ne se passe pas une journée de championnat sans que de nouveaux joueurs ne se blessent, toutes équipes confondues. Et au rythme où vont les choses, on risque fort d'atteindre la Coupe du Monde avec des bras cassés et non pas avec des joueurs compétitifs.

Retenir la leçon et réadapter le calendrier

Tout le monde sait que, Coupe du Monde oblige, les championnats nationaux doivent s'achever à la mi-mai de l'année prochaine. Le calendrier définitif que devra adopter la Fédération tunisienne de football doit, certes, respecter cette échéance afin que l'équipe nationale ait le temps nécessaire pour mener à bien la dernière ligne droite avant le départ pour Moscou, mais il serait judicieux que le sélectionneur national et la direction technique nationale s'accordent pour un calendrier définitif afin que le championnat national soit régulier et non saccadé et que la durée de la trêve hivernale respecte les normes scientifiques pour que les joueurs reprennent la compétition sur des bases solides, notamment en matière de condition physique.

Cela nous permettra, avec un calendrier de championnat connu d'avance, qui ne change pas au gré des jours et dont le rythme monte graduellement, d'éviter les blessures comme c'est le cas ces jours-ci.

Car, c'est avec des joueurs compétitifs et en bonne santé, que notre sélection nationale abordera la prochaine Coupe du monde dans de bonnes dispositions. Pour ce faire, il est impératif de consulter les spécialistes en la matière, à savoir les médecins sportifs et les préparateurs physiques qui exercent dans nos équipes avant d'établir un calendrier de la phase retour du championnat.

Concernant l'équipe nationale, il suffit de bien profiter des journées Fifa en choisissant de bons sparring-partners pour les matches amicaux et en établissant un bon programme de préparation pour le dernier mois avant le coup d'envoi du Mondial et tout ira pour le mieux.