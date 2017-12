Tunisie: Mrad Mahjoub, ancien sélectionneur national - «Avec le VAR, le CSS serait champion d'Afrique»

Dernièrement, on a beaucoup parlé de fautes d'arbitrage. Quand elles se font dans la même direction, elles suscitent le doute. Certes, la faute est humaine. Toutefois, je suis contre la banalisation de la tricherie. Il faut au contraire sensibiliser les autres au respect de la charte sportive et opposer la plus grande sévérité à celui qui triche. Car le sport peut servir de locomotive pour valoriser l'effort et la justice.

«Une avancée considérable»

Regardez le dernier classico ESS-EST où le sport s'est transformé à son corps défendant en excuse pour la haine et la violence.

Non, pourquoi voudriez-vous qu'une possible introduction du VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) en Coupe du monde perturbe nos internationaux ? Bien au contraire, ils peuvent en bénéficier et doivent s'y adapter.

Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance lorsque j'ai disputé la finale de la Ligue des champions d'Afrique à la tête du Club Sportif Sfaxien. Le 11 novembre 2006, en finale retour face à Al Ahly du Caire, le recours au VAR aurait sans doute coupé l'herbe sous les jambes de l'arbitre béninois Coffi Codjia qui a multiplié les erreurs qui nous ont largement pénalisés. Avec le VAR, nous aurions sans doute été cette année-là déclarés champions d'Afrique.

Cette finale perdue (1-0) a d'ailleurs constitué un tournant dans ma carrière puisque, depuis, j'ai perdu la motivation et le goût d'entraîner. Je suis dégoûté par le football. Même ceux qui étaient avec moi s'étaient retournés contre moi et voulaient me faire porter le chapeau. Vous savez, quand vous travaillez dur, suez sang et eau et, qu'au final, on vous vole de manière aussi éhontée, vous n'avez plus envie de continuer. L'injustice produit la révolte.

Bref, l'assistance vidéo à l'arbitrage me paraît une bonne nouvelle, je dirais même une priorité. Là où une faute peut peser sur le résultat final, le VAR amène la justice. C'est une avancée considérable pour le football».