Tunisie: La fête des champions

Convivialité, fair-play, le partage, l'envie de se surpasser et la joie d'être là en responsable, telles sont les valeurs olympiques.

Ainsi, le Flambeau olympique 2017 a été remis à la famille du regretté Slim Chaker, un grand militant du sport qui a fait une révolution lors de son passage à la tutelle. Ce fut très émouvant pour tous les présents.

De son côté, la BNA a aussi été la vedette de cette soirée des champions, et ce, grâce à la signature d'une convention de partenariat entre la BNA, le Cnot et le président de la Fédération tunisienne de handisports en faveur de trois athlètes pleins de promesses, à savoir Najah Chouaya, Bilel Aloui et Cyrine Kochleb. Mehrez Boussayène, l'initiateur de cet événement, a mis en exergue les performances de nos champions, le rôle joué par le Cnot et la tutelle, mais a surtout évoqué le rôle ô combien précieux de la BNA.

«Nous sommes toujours au service des jeunes sportifs afin de progresser et de représenter dignement le sport tunisien dans les grandes échéances mondiales et olympiques. Nous avons aussi un projet prometteur dans les écoles. Le rôle de la BNA est d'aider les sportifs à s'illustrer», a souligné Habib Bel Hadj Gouider.

L'originalité du prix du Flambeau olympique réside dans le fait qu'il récompense les athlètes qui ont honoré la Tunisie dans les grandes compétitions mondiales et olympiques telles que Marwa Amri, Mohamed Taïeb, Raoua Tlili, Walid Klila, Oussama Snoussi, Noha Andolsi, Youssef M'sakni, Nabil Maâloul, Ali Maâloul, Makram Ben Romdhane, Mona Chabbeh. Tout ce beau monde a eu son précieux flambeau olympique.

Il est à souligner que la présence de madame la ministre de la Jeunesse et des Sports a donné à cette cérémonie un goût de convivialité, de joie et de reconnaissance. Bravo à Majdoline Cherni qui a été toujours disponible auprès du monde du sport.

Il y a aussi des associations et des hommes qui ont veillé à la consécration de nos sportifs tels que Dr Mondher Mbarek (2e flambeau consécutif), Fouad Gannouchi, le Club Run in de Monastir, l'Association Rayane (le Flambeau olympique a été offert à la fille de Slim Chaker en hommage à ce grand monsieur), l'Association sportive de Jammel, la FT de basketball, Faïza Bjaoui, Ramzi Khenissi, Ismaïl Bouallouche et la BNA.

Bravo pour cette initiative qui est devenue une tradition.