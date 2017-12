Tunisie: Amor Bach Hamba, l'ignoré

Tous ceux qui dans leur vie ont produit des champions ou gagné des titres savent qu'ils ne le doivent qu'à un travail acharné, jamais à ceux qui tentent, a posteriori, de s'en approprier les honneurs. Nous sommes désolés de noter le doute qui habite dans le choix des récompensés.

Si on était plus justes, plus honnêtes, peut-être aussi mieux informés, on aurait noté sans équivoque que derrière les médailles remportées par Marwa Amri, il y a l'ancien directeur technique, Amor Bach Hamba, et tout le bureau fédéral de l'époque. Des personnes, un groupe et une équipe qui ont participé activement à ce qu'était Marwa Amri et à ce qu'elle est aussi et surtout devenue aujourd'hui.

Combien de fois l'avons-nous entendu, et l'entendrons-nous encore, cette interjection qui traduit toute la déception de celui ou celle qui attend ce qui ne vient pas. Son dû ? Donner un sérieux coup de pouce, prendre la place de l'autre. Tout cela induit-il un nécessaire retour, ou un minimum d'égards, de la part de celui qui en a bénéficié ? Et à défaut, celui qui a tant donné se sent-il forcément «volé» s'il n'obtient pas en retour la reconnaissance que l'on voudrait éternelle ?

On aurait aussi évité l'allusion qui a permis à certains d'être à la place des autres. Mais surtout rappelé comment Marwa Amri est parvenue à monter sur les podiums et conquérir les titres.

Non, ils ne pouvaient pas le reconnaître parce qu'ils n'étaient pas tout simplement impliqués. Voilà ce qui fait la différence entre le verbiage et l'action. Ignorer les vrais champions, c'est dépasser les limites, c'est aussi ignorer une bonne partie de notre sport et de tout ce qu'il représente. Une manifestation d'ingratitude difficilement concevable aussi bien pour le sport que pour ses vrais acteurs. De là à se demander si certains méritent d'avoir un tel honneur...