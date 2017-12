Libye: Trafic d'êtres humains - La Libye durcit ses mesures

Le sud de la Libye est le théâtre de nombreuses activités de trafic d'essence et de migrants, notamment en raison de ses vastes étendues désertiques et des conditions de sécurité précaires.

Le bataillon Subul Assalam a émis, la veille, un communiqué menaçant à l'attention des trafiquants d'essence et d'êtres humains, affirmant qu'il ne « tolérerait aucun contrebandier » et que « les patrouilles militaires se poursuivraient 24 h sur 24 ». « Au cours des derniers jours, nous avons réussi à saisir neuf camions citernes chargés d'essence se dirigeant vers le Tchad à la périphérie de Rubiana, à 400 km à l'ouest de Koufra », a ajouté le bataillon.

Les forces armées basées dans l'est de la Libye ont entamé, le 10 décembre, des patrouilles le long de la frontière sud du pays pour lutter contre la contrebande et le trafic d'êtres humains.

