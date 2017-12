Mauritanie: Lancement de la 11e conférence des directeurs régionaux des statistiques de l'Union Africaine

Les travaux de la 11e session des directeurs généraux régionaux des statistiques des organismes statistiques au niveau de l'Union Africaine ont été ouverts, samedi matin à Nouakchott.

L'ordre du jour de cette réunion, organisée en coordination avec le Bureau national de la statistique en Mauritanie, comprend l'examen de la mise à jour de la production statistique en Afrique et l'examen de la mise en œuvre de la Charte africaine des statistiques ainsi que la stratégie statistique.

La conférence qui durera trois jours abordera également la situation de la production et de la publication des statistiques économiques en Afrique en plus de l'activation de l'Institut de statistique de l'Union africaine et du Centre de Formation en statistique des pas africains.

Le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, M. Mohamed Ould Ahmed Aïdda, a déclaré dans un discours qu'il a prononcé pour la circonstance, que la Stratégie nationale pour le développement des statistiques 2016-2020 mise en exécution par le Bureau national des statistiques, joue un rôle clé dans la mise en œuvre du plan d'action sur la stratégie nationale pour la croissance accélérée et le bien-être partagé.

Il a souligné que le niveau distingué de participation à cette réunion reflète le sérieux de l'action statistique commune afin de promouvoir le développement économique en Afrique, soulignant que les recommandations qui émergeront de cette réunion auront un impact significatif dans l'orientation des politiques continentales de développement.

À son tour, le directeur général du Bureau national des statistiques, M. Mohamed El Moctar Ould Ahmed Sidi, a déclaré que l'objectif de cette session est de contribuer efficacement au développement de l'action statistique commune dans les pays africains à travers l'échange des expériences et l'examen des différentes visions et innovations dans le domaine des statistiques de manière générale.

Le Commissaire aux Affaires économiques de l'UA, M. Victor Harrison, a salué l'accueil que la Mauritanie a réservé à cette importante réunion africaine, accueil qui reflète le rôle joué par la Mauritanie et sa grande expérience dans le domaine des statistiques, remerciant le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, et le Gouvernement et le peuple mauritaniens pour l'hospitalité notoire et l'accueil chaleureux dont bénéficient les participants à cette manifestation.