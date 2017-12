Tunisie: Ali Selmi (ancien sélectionneur national adjoint) - «Remettre de l'ordre dans la maison»

La sélection anglaise n'est pas aussi forte que son championnat. Par ailleurs, les grands clubs sont entraînés par des étrangers. Ce n'est donc pas l'Angleterre des années passées. Il faut quand même craindre ses deux attaquants très rapides et opportunistes, à savoir Jamie Vardy et Harry Kane.

Il faut que les joueurs prennent conscience aussi de l'ampleur de l'événement. Que c'est l'image de la Tunisie qu'ils représenteront en juin prochain en Russie et que la Coupe du monde est très importante pour leurs carrières. Il leur faut donc un encadrement multiforme et axé, entre autres, sur le psychique.

Dans ces rassemblements, la répartition des chambres est primordiale. Un joueur de l'EST doit avoir comme binôme un joueur du CA, du CSS ou de l'ESS, et vice-versa.

La Coupe du monde, c'est pour demain. Car sept mois seulement nous séparent du coup d'envoi du Mondial russe et c'est très court comme période de préparation. Nous devons donc être fin prêts dès maintenant. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait songer sérieusement à calmer les esprits entre les clubs, notamment ceux dont les joueurs forment l'ossature de l'équipe nationale.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.