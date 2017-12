Tunisie: Elargissement du champ d'application de l'impôt

Les députés ont également adopté un autre article proposé par le ministère des Finances, concernant la maîtrise du tissu fiscal, le renforcement de la conformité fiscale et l'amélioration du recouvrement et stipulant la création d'une instance générale de fiscalité, de comptabilité publique et de recouvrement pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le député Moez Ben Rhouma (mouvement Ennahdha) a, à ce titre, rappelé que l'élargissement du champ d'application de l'impôt vise à mobiliser des ressources fiscales au profit de l'Etat, et qu'une exception a été faite pour les entreprises qui s'approvisionnent en matières premières du marché local et dont l'activité permet de générer une dynamique sur le marché des affaires.

L'ARP a approuvé, samedi, en présence du ministre des Finances, Ridha Chalghoum, l'ajout de neuf nouveaux articles au projet de loi de finances pour l'exercice 2018, dont trois ont été adoptés samedi matin et six durant la séance du soir.

