Tunisie: LES INDISCRÉTIONS D'ELYSSA

On a beau le voir tous les matins et être familier de son allure ventripotente, le voir presque en chair et en os, en tout cas tout en rondeurs, vous fait un drôle d'effet.

Le Bok Bok de notre collègue et ami Lotfi Ben Sassi, ou du moins son hologramme, accompagnait l'auteur de ses jours qui signait son dernier opus «Je suis arabe mais je me soigne» l'autre samedi à l'espace Mooja. Public nombreux et séduit, amateurs de BD, amis de l'espace, curieux et lecteurs assidus se succédaient pour découvrir les dernières facéties des Bok Boks. L'ouvrage paraîtra bientôt à Paris, aux éditions Orient, que dirige Isabelle Baudis.

Réussite au féminin

«Réussite au féminin, Françaises et Tunisiennes au cœur du changement», tel est le thème de la rencontre qui se tenait au Sénat à Paris, jeudi dernier. Une rencontre organisée par les associations «Femmes, débats et société», et «Tunisiennes fières». Une rencontre qui s'inscrivait dans la continuité de l'Université d'Automne organisée l'an passé à l'Acropolium de Carthage en présence de Jean-Pierre Raffarin.

Le grand prix Sisley d'Ornano, consacrant la réussite des femmes tunisiennes, était remis, à cette occasion, par madame Isabelle d'Ornano à la jeune Emna Miladi.

40e anniversaire de Star Wars

A l'occasion de cet anniversaire se tiendra du 27 au 29 décembre le festival de Tataouine. Un festival original puisque son promoteur, Tahar Omar, intellectuel tunisien originaire de Tataouine, et résident en France, surfe sur une idée étonnante : établir une comparaison entre le film de George Lucas, Star Wars, et le roman de Jules Verne, «l'Invasion de la mer». Avec une nette faveur pour Jules Verne qui a mis en valeur la région dans son roman, contrairement à Star Wars qui en présente les habitants comme des bandits galactiques. Musique, animations et parades sont au programme de ce festival ainsi qu'une étonnante rencontre de hockey disputée avec une équipe canadienne, Tataouine pratiquant, depuis des lustres, un sport fort semblable.

Monet à Tataouine ?

Si ce n'est lui, ce sera sa petite -nièce. La descendante du maître de l'impressionnisme français, Claude Monet, exposera elle aussi, en hommage à son grand-oncle, en duo avec Habib Bouhawel, à Tataouine, au cours de ce festival pas comme les autres.

Autre hommage insolite : celui rendu aux Bat d'Af, les fameux légionnaires qui y furent casernés. Une exposition présentera les motifs des tatouages que privilégiaient les «p'tits gars de la légion», ainsi que ceux, ancestraux, de la région.

Vanity Fair

Qu'est-ce qui réunit le maire de Paris, Anne Hidalgo, le footballeur Zinedine Zidane, le ministre Jean-Yves Le Drian et l'humoriste tunisienne Samia Osermane ? Le fait de compter parmi les 50 personnalités les plus influentes en France. C'est, en tout cas, le classement annoncé par Vanity Fair la semaine dernière. Notre sympathique compatriote était la plus étonnée par cette consécration. Nous, on regrette de ne pas la voir davantage sur nos scènes.