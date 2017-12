Tunisie: On attend «l'Etat stratège»

Bien qu'adoptée confortablement, la Loi de finances soutenant le budget de l'Etat pour l'exercice 2018 n'a manifestement pas été un chef-d'oeuvre en la matière, mais plutôt, de l'avis général, le résultat étriqué d'un «consensus mou» appelé à sauver les murs d'un gouvernement d'union nationale qui cherche encore les moyens de doter l'Etat d'une véritable stratégie nationale de sauvetage et de développement.

Toutes les voix qui s'expriment, pourtant discordantes, admettent, en effet, que «l'Etat stratège» qui pourrait tracer les voies d'une résurgence du développement, à travers la relance des investissements et de la croissance dans des perspectives durables, n'a pas vu le jour. Et ce, malgré tous les efforts visant à donner forme et cohérence à un projet global qui, à chaque fois, s'avère truffé de faiblesses structurelles cachées, voire de contradictions majeures.

La première des contradictions qui s'opposent à l'impératif stratégique est la trop faible surface financière dont dispose l'Etat qui voit l'excessive masse salariale publique et l'amenuisement des revenus du Trésor handicaper ses prétentions stratégiques en matière d'infrastructures de haute technologie et de développement des régions.

Un Etat stratège est d'abord un Etat à l'aise. Qui n'a pas de soucis de gestion quotidienne. Or nos dirigeants ont des soucis de fin de mois et des déficits à tous les niveaux à gérer. Dont deux qu'il s'agit impérativement de réduire à chaque exercice, en guise de preuve de «bonne gouvernance».

Fort heureusement, le gouvernement a su passer tous les compromis possibles pour «sauver la baraque», mais les accords passés de droite, de gauche sont souvent en contradiction avec les ajustements structurels qu'exige le pays et qu'attendent les investisseurs potentiels et les bailleurs de fonds..

Et l'adoption somme toute aisée de la Loi de finances par l'Assemblée montre que la classe politique a acquis une certaine maturité que les inquiétantes controverses politiciennes de coulisses ne laissaient nullement prévoir.

Maintenant que le budget officiel est bouclé, il va tout de même falloir remettre tout cela en bon ordre, même si cela devait nécessiter des correctifs obligés associés à la désormais habituelle loi de finances complémentaire, parfois plutôt corrective, voire contradictoire.

Le verdict surprise infligé par l'ami stratégique européen et la prise de conscience matérialisée par la suspension de l'accord de libre-échange avec la Turquie constituent des raisons sérieuses suggérant l'imminence de remises en cause fondamentales pouvant servir de socle à une nouvelle vision d'avenir plus cohérente.

Apte à voir l'émergence de l'ébauche d'un Etat stratège qui sache coordonner par touches successives les choix et les réformes que le pays exige et attend.