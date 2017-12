Tunisie: Prochainement, signature d'un accord de siège

Un accord de siège sera conclu dans les prochains jours entre le gouvernement tunisien et le Fonds souverain du Qatar, (Qatar Investment Authority - QIA), a annoncé hier le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui.

« La signature de cet accord ne manquera pas de contribuer à donner un nouvel élan à la coopération tuniso-qatarie», a-t-il souligné à l'issue de son entretien avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani.

Dans une déclaration aux médias, Jhinaoui a déclaré avoir examiné avec son hôte qatari les moyens d'impulser le processus de mise en œuvre des projets que le Qatar s'est engagé à réaliser en Tunisie, s'agissant notamment du projet de création d'un hôpital d'enfants à Tunis, du projet de construction de logements sociaux et du projet de protection de certaines régions du pays contre les inondations.

De son côté, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al-Thani a mis l'accent sur l'importance des investissements qataris et des projets de développement réalisés en Tunisie qui, a-t-il dit, «sont motivés par l'engagement du Qatar à multiplier les chances de réussite devant la Tunisie post-révolution.

Il a également salué la qualité de la main-d'œuvre tunisienne qui, a-t-il souligné, « est toujours la bienvenue au Qatar, compte tenu de sa contribution au développement du pays».

Selon l'hôte qatari, son entretien avec le chef de la diplomatie tunisienne a permis de dresser le bilan de la visite effectuée, il y a quelques semaines, par une délégation de 130 hommes d'affaires tunisiens au Qatar.

Cette visite, a-t-il rappelé, a été marquée notamment par l'organisation d'une rencontre entre des hommes d'affaires tunisiens et qataris.

« Cette rencontre (entre les hommes d'affaires tunisiens et qataris) était fructueuse et a permis d'examiner les moyens de faciliter et d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays», a-t-il ajouté.

Choix commun de la voie du dialogue

Le dossier libyen était également à l'ordre du jour de l'entretien entre Jhinaoui et son homologue qatari qui ont tenu à réaffirmer l'engagement des deux pays à appuyer le dialogue inter-Libyens et à sous-tendre les efforts du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, afin d'aboutir à un règlement pacifique et global de la crise libyenne.

Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la quatrième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la Libye (Tunisie, Algérie et Egypte) aura lieu dimanche prochain à Tunis dans le cadre du suivi de l'initiative du président de la République en faveur d'un règlement de la crise libyenne.

Par ailleurs, les ministres tunisien et qatari des Affaires étrangères ont évoqué les développements de la situation dans le Golfe et les moyens de sortir de la crise qui secoue la région.

A ce propos, Khemaïes Jhinaoui a mis l'accent sur l'importance de la poursuite du dialogue entre les pays du Golfe pour trouver une issue rapide et heureuse à leurs différends, faisant remarquer que la sécurité du Golfe est une question importante non seulement pour les pays de la région, mais aussi pour la région arabe toute entière.

Le responsable qatari a tenu à saluer la position tunisienne visant à faire prévaloir la voie du dialogue entre les différents acteurs de la région du Golfe, faisant remarquer que le Qatar partage la même position de la Tunisie à ce sujet.

« Depuis le déclenchement de la crise, le Qatar n'a cessé de plaider pour le dialogue et d'appeler les pays de l'embargo à s'asseoir à la table des négociations», a-t-il indiqué.