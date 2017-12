Congo-Brazzaville: Infrastructures routières - L'état du tronçon Impfondo-Epéna inquiète le gouvernement

« Nous avons fait les calculs au niveau national, lorsque nous voulons élaguer toutes les routes du pays qui sont dans ces conditions, les évaluations nous mènent à plus de vingt milliards FCFA par an, et pourtant il faut nettoyer les routes. L'Etat doit s'y employer, puisque nous constatons que le goudron en bas est bon, mais la route se ferme, la nature prend le dessus », a indiqué le Premier ministre.

Plus loin encore, dans la sous-préfecture d'Epena, elle s'est véritablement rétrécie jusqu'au point où deux véhicules venant de sens opposés ne peuvent pas passer. En compagnie des ministres Henri Djombo et Rosalie Matondo, ainsi que des techniciens des travaux publics, Clément Mouamba pense qu'en cette période de crise économique, il faut préserver l'existant. D'où la nécessité d'inscrire ce projet dans le programme d'entretien routier 2018-2019 consistant à la réparation des routes sur l'ensemble du territoire national.

