Congo-Brazzaville: Zone Cémac - Un atelier régional pour renforcer l'implication de la femme dans le secteur minier

Durant les deux jours d'échanges, les participants seront édifiés sur la politique communautaire de la Cémac, en matière de genre et de responsabilité sociétale des entreprises. Ceux-ci mèneront des discussions thématiques sur : « Les femmes et la mine artisanale : enjeux, défis et perspectives » et « Les cas de bonnes pratiques ».

Cette rencontre va aussi, d'après ses organisateurs, permettre de recenser les initiatives visant à promouvoir la prise en compte du genre ; d'exposer les conditions de la femme dans le secteur minier et les axes d'amélioration ; de soumettre les cas de bonnes pratiques et de formuler des recommandations optimales.

Initié par la commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac), en partenariat avec son Projet de renforcement de la gouvernance des matières premières de la Coopération allemande (GIZ), l'atelier permettra de présenter les travaux d'harmonisation en matière de genre entrepris et les axes prioritaires de mise en œuvre.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.