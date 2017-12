Congo-Brazzaville: Olympiades mondiales des startups - Des entreprises innovantes pour représenter le Congo

La deuxième édition de l'événement aura lieu du 31 mai au 1er juin 2018 à Lisbonne, au Portugal. En prélude à celle-ci, une compétition locale s'est tenue la semaine dernière, à Brazzaville, en présence de Gérard Lokossou, directeur général d'Airtel Congo, société sponsor de la manifestation, en vue de retenir les délégués du Congo.

La compétition internationale de présentation du Plan d'affaires « Get in the ring » est destinée aux startups, jeunes entreprises congolaises innovantes à fort potentiel de développement.

L'objectif global du « Get in the ring » est d'identifier les startups les plus prometteuses à travers le monde afin de les mettre en contact avec des investisseurs et partenaires potentiels lors d'une compétition mondiale dénommée Global conférence ou Olympiades mondiale des startups.

« Get in the ring » contribue également à renforcer le leadership des jeunes entrepreneurs et à les rendre plus compétitifs dans un environnement économique mondial de plus en plus incertain.

La compétition locale, qui est à sa deuxième édition également, avait pour objectif d'identifier et de retenir le représentant national au rendez-vous mondial. A l'issue de celle-ci, Laude Washington Obami a été sélectionné dans la catégorie Poids lourd et Philippe Moukengué dans la catégorie Poids léger.

« Nous allons à Lisbonne pour montrer que le Congo peut avoir une croissance grâce au numérique. Nous allons pour montrer la stratégie nationale du développement de la monnaie électronique. Je pense que ceci permettra à d'autres pays de découvrir les startups congolaises et leurs innovations. Car, notre plateforme de multibanking est la première en zone Cémac », a déclaré Laude Washington Obami.

Rappelons que la première édition des olympiades mondiales des startups s'est tenue à Singapour les 17, 18 et 19 mai 2017. Elle avait réuni plus de cent quarante startups venues de plus de cent pays. L'Afrique y a été représentée par six pays, le Benin, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Soudan et le Tchad auxquels il faut ajouter Madagascar.