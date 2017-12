Cote d'Ivoire: Fêtes de fin d'année - Les élèves exhortés à ne pas anticiper les congés

Doté d'une capacité totale de quarante-six mégawatts et d'un coût global de cent cinq… Plus »

Le capitaine de police, Zadi Gomelé Timothée, dans un langage empreint de fermeté, a clairement indiqué que les fauteurs de trouble qui s'harderaient à s'attaquer ou détruire les biens publics ou privés, seront recherchés et poursuivis. « Tout ceux qui commettront des actes délictueux dans leur volonté de vouloir partir en congés avant l'heure, seront arrêtés et déférés », a-t-il prévenu.

Le lundi 11 décembre 2017, la cérémonie hebdomadaire du salut aux couleurs nationales a été l'occasion pour l'administration du lycée Gouverneur Abdoulaye Fadiga (Gaf) de Touba de sensibiliser ses pensionnaires à suivre les cours jusqu'au vendredi 22 décembre 2017, date officielle du départ en congés de noël. Et ce, conformément au calendrier des congés scolaires arrêté par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle (Menet-Fp).

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.