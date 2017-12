Cote d'Ivoire: MTN Ligue1 (10è journée) - L'Asec calme l'Africa, l'Afad enfonce la Soa

A suivre cet après-midi les deux dernières oppositions de cette 10è journée.

C'était le derby attendu par les inconditionnels de la Mtn Ligue1. Et le résultat proposé par Asec mimosas et l'Africa sport, le 10 décembre 2017, au stade Félix Houphouët Boigny, a été d'une très belle intensité. Dans un match très ouvert, les vert et rouge ont longtemps tenu tête au leader mimosas.Il aura fallu la 76è minute et un excellent Touré Ahmed, pour catapulter le cuir d'une tête rageuse, dans la lucarne droite des oyés (1-0).

L'Asec mimosas, grâce à cette courte mais petite victoire, consolide ainsi sa position de leader. Une 8è victoire de suite pour les poulains du coach Amani Yao qui n'a pas caché sa satisfaction au coup de sifflet final. "Un derby se gagne au mental. Le match a tenu toutes ces promesses, l'Africa a eu son temps fort mais ont été solide en défense. Nous avons les trois point au finish certes mais on a eu affaire à une très belle équipe de l'Africa", a indiqué le coach Amani Yao.

Sur les autres stades, le Sc Gagnoa est allé surprendre les hommes du "Gontougo" (1-0) sur leurs propres installations quand l'Afad se jouait des militaires de la Soa (2-1) au stade municipal de Yamoussoukro. Dans le "Gbêkê", Bouaké Fc et le Wac ont partagé la poire en deux (0-0).

A suivre cet après-midi les deux dernières oppositions de cette 10è journée. Les rencontres qui auront pour cadre le stade Robert Champroux, mettront en opposition l'Asi et le Fc San Pedro et le derby des "voisins" entre l'Usc Bassa et Moossou Fc.

Tous les résultats du samedi et dimanche

Séwé-Stade d'Abidjan: 0-0

Asec Mimosas-Africa sport: 1-0

As Tanda-Sc Gagnoa: 0-1

Soa-Afad: 1-2

Bouaké Fc-Wac: 0-0

Lundi 11 décembre 2017

Asi d'Abengourou-Fc San Pedro

Usc Bassam-Moossou Fc