Sénégal: Cuir - Consolidation de l'activité de 6,8% au 3eme Trimestre

Au troisième trimestre de 2017, la production de cuir et d'articles en cuir s'est consolidée de 6,8% par rapport au trimestre précédent et de 3,3% en variation glissante sur un an selon la note de conjoncture du troisième trimestre de la Direction de prévision et des études économiques(Dpee).

En effet, cette période a coïncidé avec la haute saison du marché local de cuir, dans un contexte de célébration des fêtes religieuses musulmanes de Aid- El - Fitr et de l'Aid -El - kabir. Toutefois, sur un an, la fabrication de cuir et d'articles en cuir s'est contractée de 12,9% en cumul sur les trois premiers trimestres de 2017.

Cette contreperformance est notamment attribuable, selon la Dpee, à la fin des agréments des entreprises franches d'exportation de la zone industrielle de Mbao, le 31 décembre 2016, à la concurrence de l'informel et à la faible qualité du cuir, consécutive au marquage du bétail dans les systèmes pastoraux traditionnels.