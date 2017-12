Congo-Brazzaville: Mode - Robe poisson, tendance d'hier et d'aujourd'hui

Face à cette situation, les stylistes et les modélistes ont répondu favorablement aux aspirations des femmes en apportant une plus value aux différents modèles de robes. En effet, les nouvelles touches apportées sur ce modèle rendent les personnes qui le portent plus élégantes. Cette robe suscite l'adhésion des mannequins, le commun des mortels et même les peoples.

La robe en queue de poisson a pris son essor dans les années 1960, après la Seconde Guerre mondiale. Les idées suicidaires, la crise due à la perte de l'emploi, le désarroi général poussent les femmes aux coupes plus libertines pour se rendre plus attirantes.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.