Congo-Brazzaville: Combat du siècle - ALI 74, l'histoire se revisite !

Dans le cadre de la présentation du spectacle ALI 74, l'Institut français du Congo propose de (re)découvrir, le 16 décembre à Brazzaville, les films Ali, réalisé par Michael Mann en 2001; et When we were kings, réalisé par Léon Gast en 1996. En prime, une rencontre avec Laurie Pembouabéka, champion de boxe d'Afrique, permettra de se familiariser avec les techniques de boxe.

Le combat du siècle a une date et un lieu : le 30 octobre 1974 à Kinshasa, au Zaïre, devenu aujourd'hui République démocratique du Congo. Ce combat est resté dans les mémoires africaines le plus grand combat du siècle. Vous êtes allergique à la boxe ? Alors, laissez-vous surprendre par ce combat du siècle aux accents poétiques, émouvants, politiques.

Entre images d'archives et images du combat, musique oscillant de Bach au Rock, simplicité de la parole et narration d'un voyage en Afrique, ALI 74, le combat du siècle se présente sous la forme originale d'un ciné-récit-concert.

