Congo-Brazzaville: Inondations - Le gouvernement et les Nations unies au chevet de la population d'Impfondo

Une mission conjointe d'assistance humanitaire vient de séjourner dans le chef-lieu du département de la Likouala où de nombreuses familles sont sinistrées depuis près de deux mois, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues dans la zone ainsi que la montée des eaux dans les cours d'eau environnants.

Les pluies diluviennes qui se sont abattues à Impfondo les mois derniers ont causé des dégâts importants. Ainsi, environ cinq mille personnes issues de mille ménages sont sinistrées. On dénombre également près de deux cent cinquante maisons détruites et quatre cent vingt-trois inondées. De même, des champs de plantations sont complètement dévastés.

Des traces sont, jusqu'à ce jour, visibles dans certains quartiers de cette ville située au bord de l'Oubangui, au nord du Congo. Les membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre, Clément Mouamba, ainsi que les représentants de quelques agences du système des Nations unies avec à leur tête Anthony Kwaku Ohemeg Boamah, ont visité pendant leur séjour certains quartiers de la commune d'Impfondo.

Au nombre des endroits visités, il y a le quartier Angola-Libre, notamment la zone ACI où l'hôpital général d'Impfondo est en construction et certaines maisons sont encore dans l'eau, donc inaccessibles à la population. « Ce sont les eaux des pluies et celles de la rivière Djemba qui ont inondé les différents quartiers. Par exemple, en octobre il a plu du 1er au 31 sans relâche », a expliqué un témoin qui garde encore un mauvais souvenir de cette catastrophe naturelle.

En effet, selon des témoignages, ce sont les pluies diluviennes qui se sont abattues du 1er au 3 novembre qui ont fait plus de dégâts. Pour soulager tant soit peu les souffrances de la population sinistrée et les familles d'accueil, le gouvernement a mobilisé, avec l'appui de ses partenaires, de l'assistance humanitaire d'urgence composée des vivres, non vivres, de médicaments et des kits scolaires.

Partie de Brazzaville le 6 décembre sous la direction de la ministre des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité, Antoinette Dinga-Dzondo, cette mission a été honorée de la présence du chef du gouvernement, Clément Mouamba.

Prévenir des catastrophes

Sur place, plusieurs activités ont été réalisées. Il s'agit notamment de la remise des vivres et non vivres composés, entre autres, des médicaments et kits scolaires ; la réhabilitation de cinq points d'eau « Eau pour tous » par la société Asperbras. Les autres actions menées consistent à la mise en place d'un dispositif de production de l'eau de javel en vue de la purification de l'eau de consommation et autres usages domestiques. Il y a eu aussi la formation des équipes de désinfection des zones, maisons d'habitations et autres établissements touchés par les inondations ; le lancement du déparasitage des enfants de 0 à 5 ans.

Remettant un échantillon du don au Premier ministre, le coordonnateur des agences du système des Nations unies au Congo, Anthony Kwaku Ohemeg Boamah, pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. « Nous avons travaillé avec les autorités, notre souhait est que nous disposions ensemble des plans de contingence et former une cellule de crise. Il y a des canalisations qui sont bouchées à Impfondo, donc à notre retour sur Brazzaville, nous allons travailler avec les ministères concernés pour disposer d'un plan de contingence puis définir des stratégies permettant de gérer ce type de problème... », a-t-il prévenu.

Le Premier ministre a, de son côté, insisté sur le fait que l'aide acheminée soit distribuée à la population sinistrée estimée à plus de quatre mille personnes. « Ce qui s'est passé à Impfondo, c'est en partie dû à notre incapacité de maintenir constamment les acquis, protéger et assainir les caniveaux. Nous venons de constater qu'il y a une main d'œuvre disponible, prochainement il faudra que nous tirions les bonnes leçons. Il y aura toujours des pluies mais il faudra que le pays soit toujours prêt à prévenir les évènements, c'est la leçon qu'il faut tirer pour la gestion de toutes ces difficultés y compris les catastrophes naturelles. », a indiqué Clément Mouamba.

Il s'est, par ailleurs, félicité de la promptitude avec laquelle toutes les agences du système des Nations unies ont répondu pour soutenir les efforts du gouvernement dans la résolution de cette crise. Il s'agit précisément de l'Unicef, l'Organisation mondiale de la santé, du Programme alimentaire mondial et du Programme des Nations unies pour le développement. Notons que d'autres tonnes de vivres et non vivres sont présentement en route pour Impfondo.