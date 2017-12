Ile Maurice: Sofitel - Les employés soumettent une dernière proposition à la direction de l'hôtel

Ils ont rejeté, à l'unanimité, la proposition de la direction de Sofitel qui a accepté de leur accorder une hausse salariale de Rs 400. Mais ils ont voté en faveur d'une «Last and Final proposal» définie comme suit: 20% pour tous les employés en sus de la compensation salariale et de tous les réajustements du National Remuneration Board dans le cadre la mise en application d'un salaire minimum; un système d'augmentation annuelle (Annual Increment) basé sur l'ancienneté et accord d'une durée de 2 ans comme préconisé par l'Employment Relations Act.

Eux ce sont les membres de la Hotels and Restaurants Employees Union, employés du Sofitel Imperial Mauritius Resort and Spa et leur représentant syndical, Jean Yves Chavrimootoo. Ils se réunis lors d'une assemblée spéciale en ce lundi 11 décembre à Flic-en-Flac.

Risque d'une grève

Toutefois, si la direction n'accède pas à leurs requêtes, les employés du Sofitel Imperial Mauritius Resort and Spa vont entamer une grève de la faim le lundi 18 décembre. Les membres de la Hotels and Restaurants Employees Union ont accordé un mandat à leurs représentants syndicaux pour le déclenchement de cette grève.

La réunion tripartite de ce mercredi convoquée par le ministre du Travail et des relations industrielles sera donc définitivement la réunion de la dernière chance. Comme l'a fait ressortir le ministère du Travail et des relations industrielles lors de la dernière réunion tripartite, «la balle est désormais dans le camp du patronat».