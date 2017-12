Ile Maurice: SBM Holdings choisit Andrew Bainbridge comme Group CEO

C'est définitif. Andrew Bainbridge a été nommé Group CEO de SBM Holdings, à la suite d'un appel international à candidatures. La date de son affectation à la SBM Tower sera connue très prochainement.

Citoyen britannique et naturalisé aux Seychelles, Andrew Bainbridge, Fellow de l'Institute of Directors d'Afrique du Sud et de l'Institute of Financial Services, est présentement Chairman de Guarantco Ltd, une société mauricienne, et de l'Infrastructure Crisis Facility Debt Pool LLP.

Auparavant, Andrew Bainbridge a exercé comme Managing Director de Barclays Bank pour l'Afrique et l'océan Indien. Il a également servi comme Risk Officer de la Standard Chartered Bank pour l'Afrique, l'Inde, Moyen-Orient, l'Europe et l'Amérique.

Riche carrière

Andrew Bainbridge, qui a une riche carrière, a simultanément occupé le poste de Global Head et Group Head de la Standard Chartered Bank pour l'US Supervisory Remediation Programme.

Il a été le directeur non exécutif de la Gulf African Bank, la première banque islamique au Kenya et membre du board de Nouvobanq aux Seychelles.

Andrew Bainbridge a une longue expérience bancaire en Afrique, en Asie et aux pays du Moyen-Orient. Plus d'une fois, il a eu le feu vert des banques centrales pour opérer dans plusieurs juridictions en tant que banquier de renommée internationale.