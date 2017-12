Ile Maurice: Hausse des prix du loyer - 5 000 commerçants risquent de mettre la clef sous le paillasson

«Nous allons droit vers la catastrophe si les propriétaires peuvent mettre n'importe quel prix sur les loyers, lance le président de l'association. Nous avons déjà des charges comme les trades fees, les salaires et autres. Maintenant le loyer risque d'augmenter et cela ne se passera pas bien pour nous.»

Le Front commun des commerçants de Maurice a affirmé que des lettres ont été envoyées au Premier ministre et au ministère du Logement et des Terres afin qu'ils revoient leur copie s'agissant de la Landlord and Tenant Act.

Lors de cette conférence de presse, Raj Appadu a dénoncé la Landlord and Tenant Act dont la période moratoire arrive à terme à la fin de cette année. Le Landlord and Tenant Act permettra, selon lui, de libéraliser les prix du loyer. Ainsi, dit-il, environ 5 000 commerçants pourraient mettre la clef sous le paillasson.

