Angola: Le MPLA doit conduire la lutte contre la corruption

Luanda — Le président du MPLA, José Eduardo dos Santos, a déclaré lundi à Luanda que son parti devrait conduire la lutte contre la corruption et le népotisme, des maux susceptibles de ternir l'image de l'Etat angolais, du Gouvernement et de la force politique qui dirige le pays.

José Eduardo dos Santos parlait au « Séminaire de formation sur la prévention des types de crimes que les titulaires de charges publiques sont exposés, organisé par le groupe parlementaire de cette force politique, sous la devise "MPLA et les défis de la corruption".

Pour le leader du parti, le MPLA devrait se positionner en première ligne pour construire une société plus juste, solidaire et inclusive.

Il a défendu la diffusion des lois et mesures existantes ou nécessaires pour prévenir, de manière pédagogique, les crimes qui menacent la probité publique, dont le combat est à l'ordre du jour des sociétés modernes.

Il a rappelé que la corruption était définie comme le deuxième problème majeur qui affecte la société après la guerre, étant donné les excès pratiqués par des agents publics et privés, qui obtiennent de façon illicite des avantages patrimoniaux pour eux-mêmes ou tiers, au détriment du bien commun, transgressant la loi et la norme de comportement social.

Quant au népotisme, il a dit que malgré les diverses définitions et des discussions à ce sujet, les citoyens qualifiés ne devraient être nommés en vertu des relations familiales, contrairement au blanchiment de capitaux, toujours condamnable, parce qu'il est à la base d'une activité illicite.

Pour le président José Eduardo dos Santos, la lutte contre ces maux passe par la prévention et les mesures éducatives, judiciaires et policières, afin de décourager ce type de criminalité et de surmonter ou minimiser les effets néfastes dans la vie quotidienne des citoyens et le développement de la société.

Il a souligné que le phénomène de la corruption était ancien et est resté inchangé au fil du temps, exigeant un certain cadre historique, social et politique dans son approche.

Le président du MPLA a décrit le parcours du pays depuis la proclamation de l'indépendance nationale, les réformes, les programmes de développement et les mesures adoptées pour la stabilité macroéconomique du pays et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens dans un large éventail de domaines.

Il a conclu que la réforme se distinguait de la révolution car la première est un processus de changement visant à atteindre des objectifs préalablement fixés par étapes et phases, avec une stabilité politique et sociale relative, préconisant le partage d'idées, de pensées et de solutions dans la recherche de voies et moyens pour progresser.