Egypte: Poutine et al-Sissi signent un accord pour la 1ère centrale nucléaire égyptienne

Le Caire et Moscou ont signé ce lundi 11 décembre un accord pour la construction d'une centrale nucléaire en Egypte. L'accord a été signé lors de la visite éclair que le président russe Vladimir Poutine a effectué en Egypte et au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fatah al-Sissi des relations bilatérales, de la situation régionale et de la lutte contre le terrorisme.

De notre correspondant au Caire,

Avec la signature de cet accord, l'Egypte entre dans l'ère nucléaire. Il s'agit d'abord de la construction d'une première centrale pour la production d'électricité à Dabaa à l'ouest d'Alexandrie. L'accord prévoit la construction de quatre réacteurs ainsi qu'un transfert de technologie et de savoir faire dans le domaine nucléaire pacifique. Coût estimé : 25 milliards de dollars.

Les présidents Poutine et Sissi ont aussi discuté du renforcement des relations bilatérales aux niveaux économique et industriel ainsi que de l'accroissement de la coopération militaire et de la lutte contre le terrorisme. Moscou fournit notamment des informations au Caire sur les jihadistes qui fuient la Syrie pour la Libye voisine de l'Egypte.

Le président Poutine a enfin annoncé la reprise prochaine des vols directs entre la Russie et l'Egypte qui avaient été suspendus en 2015, après un attentat contre un avion russe dans le Sinaï : une bouffée d'oxygène pour l'industrie touristique.