Maroc: SM le Roi félicite M. Saâd Eddine El Othmani à l'occasion de son élection Secrétaire général du PJD

Tout en rendant hommage à son prédécesseur, M. Abdelilah Benkirane, pour les services louables qu'il a rendus à son pays, à son Roi et à sa formation politique, SM le Roi a demandé à M. El Othmani de transmettre l'expression de Sa haute considération à l'ensemble des membres du Parti de la justice et du développement.

"Il ne fait aucun doute, en raison de ton attachement indéfectible aux constantes et valeurs sacrées de la nation, de ton patriotisme sincère et du haut degré de responsabilité que l'on te reconnait, que tu vas emprunter le droit chemin pour renforcer la place de ton parti dans le cadre d'un paysage politique pluriel, pour continuer à apporter sa contribution constructive, aux côtés des autres formations politiques sérieuses, à la consécration de la crédibilité de la pratique politique qui place l'intérêt général au dessus de toute autre considération", ajoute le message.

