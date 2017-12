Maroc: Les documents signés sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et relatifs aux 26 investissements lancés dans le secteur de l'industrie automobile

Casablanca — Voici les cinq documents, signés lundi au Palais Royal de Casablanca sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et relatifs aux 26 investissements lancés dans le secteur de l'industrie automobile.

Le premier document porte sur six investissements dans le cadre de l'écosystème du groupe Renault. Il a été signé par MM. Mohamed Boussaid, ministre de l'Economie et des Finances, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'économie numérique, Abdelouahed Kabbaj, Président du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Marc Nassif, Directeur général du Groupe «Renault Maroc» et Hyun Chang Seung, Président du groupe «Hands».

Ce document a également été signé par MM. Cédric Raucy, Directeur général de la société «Filter Systems Maroc», Pierre l'Alloret, Directeur général de la société «Sealynx Automotive Morocco», Fréderic Milan, Directeur général de la société «GMD métal », Kamal Mzouri, Directeur général de la société « Eurostyle Systems Tanger», et Stéphane Vedie, Président du groupe «Varroc ».

Le deuxième document relatif à sept investissements dans le cadre de l'écosystème Peugeot, a été signé par MM. Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Abdelouahed Kabbaj, Jean Christophe Quemard, Directeur de la Région Afrique et Moyen Orient du groupe Peugeot, Wenliang Li, vice-président du groupe «Dicastal», Hervé Boyer, vice-président du groupe « Nexteer » et Antonio Falchetti, Directeur général de la société «MTA».

Ce document a aussi été signé par MM. Rachid Rahmouni, Directeur général de la société Faurecia Maroc, Ding Tao, Directeur général de la société « Aotecar », Jean Luc Petit, Secrétaire général du groupe «Plasticomnium », et Luigi Montella, Directeur général de la société Pro Maghreb.

Le troisième document a trait à six investissements dans le cadre de l'écosystème Peugeot. Il a été signé par MM. Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Abdelouahed Kabbaj, Jean Christophe Quemard, Laurent Perrotte, Directeur général adjoint de la société « JTEKT» et Paul Zarifian, Directeur général de la société «Steep Plastique Maroc».

Ce document a également été signé par MM. Issam Chaouki, Directeur général adjoint de la société « Lear Automotive Morocco», Pablo Pelaez, Directeur général délégué de la société « SSC Tanger », José Maria Serra Permanyer, Directeur général de la société «Ficosa International Maroc » et Ha Rim Yang, Directeur général de la société «Daedong System Morocco ».

Le quatrième document, qui porte sur deux investissements dans le cadre de l'écosystème de Valéo, a été signé par MM. Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Abdelouahed Kabbaj, Jean Luc Di Paola, vice-président du groupe «Valéo » et Juan Carlos Garcia Cabezuela, Directeur général adjoint de la société «Proinsur ».

Le cinquième et dernier document est relatif à cinq investissements dans le cadre de l'écosystème «Cablage et connectique ». Il a été signé par MM. Mohamed Boussaid, Moulay Hafid Elalamy, Abdelouahed Kabbaj, Aaron Stucki, senior vice-président de la société «TE Connectivity », Tyrone Griffiths, Directeur général de la société «SEWS », François Lebot, Directeur général de la société «Fujikura Maroc » et Redouane Kharibach, Directeur général de la société «YAZAKI Morocco Meknès ».