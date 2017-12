Angola: Le président du MPLA en faveur du soutien à l'Exécutif

Luanda — Le président du MPLA, José Eduardo dos Santos, a demandé lundi, à Luanda, aux membres de son parti de soutenir les mesures du Gouvernement angolais visant à améliorer les conditions de vie de la population.

Le leader du parti au pouvoir en Angola a tenu ces propos à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire du Comité central du MPLA, qui élira de nouveaux membres au Bureau politique et penchera sur la restructuration du parti.

Il a recommandé les organes de sa formation politique, le groupe parlementaire et les militants à soutenir les actions et les mesures de l'Exécutif, qui ont pour finalité à corriger ce qui ne va pas bien et améliorer ce qui est bon, conformément au programme du MPLA et à la motion stratégique de son leader approuvés lors du dernier congrès.

En présence du vice-président du MPLA, João Lourenço, et du secrétaire général, Paulo Kassoma, José Eduardo a aussi informé que le secrétariat du parti aurait de nouveaux départements afin de permettre une plus grande intégration du MPLA dans la société et répondre efficacement aux exigences du développement du pays.

Pour l'homme politique, "la complexité croissante du travail du parti devait être accompagnée de la qualité et de la capacité de ses cadres qui sont toujours disponibles et à la hauteur des événements, visant à atteindre les défis auxquels le parti compte relever.

Il a expliqué que ces actions visaient l'amélioration de la vie interne du parti, comme cela avait été recommandé lors du septième congrès ordinaire tenu l'année dernière.

Le président du MPLA a finalement félicité les militants qui se trouvent au pays et ceux de la diaspora pour les commémorations du 61ème anniversaire de la fondation du MPLA, célébré dimanche dernier.