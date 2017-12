Cote d'Ivoire: 9e édition du tournoi de la solidarité - Magic System FC remporte le trophée

Cette 9e édition a débuté le 24 septembre dernier. 14 équipes étaient ont pris part. La 8ème édition a été remportée par le RFC Anono.

Magic systèm football club de Marcory-Anoumabo a remporté, ce dimanche 10 décembre, le trophée de la 9e édition du tournoi de la solidarité organisé par la fédération des associations burkinabè en Côte d'Ivoire (Fedabci). C'est le stade Aby Raoul d'Anoumabo qui a abrité la finale qui a opposé l'équipe locale Magic systèm à Légende FC (3-1).

Pour les trois buts de Magic system FC, c'est Dao Youssouf qui, à la 28e minute de la première mi-temps a ouvert le score. Le 2e et le 3e but ont été l'affaire de Kouamé Armel à la 51e et 56e minute de la deuxième mi-temps. L'unique réalisation de Légende FC d'Anono est intervenue à la première mi-temps par Dino le dossard 10.

Selon le président de la Fedabci, Ouibga Abdoulaye, ce tournoi de la solidarité qui est à 9ème édition et qui se tient tous les ans, vise à sceller la solidarité et les liens séculaires qui existent les ivoiriens et les burkinabè. « A travers ce tournoi, nous célébrons l'intégration et la solidarité entre nos deux peuple. C'est une manière à nous de montrer qu'entre nos frères ivoiriens et nous Burkinabè, c'est la parfaire entente », a indiqué Ouibga Abdoulaye.

Pour sa part, Konan Adolphe, parrain de cette coupe de la solidarité depuis quatre ans, il s'agit pour lui de célébrer la confraternité. « La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est la même famille. Il faut continuer d'approfondir cette cohésion sociale », dira-t-il.

Cette 9e édition a débuté le 24 septembre dernier. 14 équipes étaient ont pris part. La 8ème édition a été remportée par le RFC Anono.