Cote d'Ivoire: San Pedro - Une école primaire totalement ravagée par un incendie

« Nous lançons un SOS à toutes les bonnes volontés qui pourraient faire quelque chose parce que, au-delà de la baraque et des tables-bancs, c'est la vie de 333 élèves qui est en jeu et qu'il faut sauver », a déclaré pour sa part, la directrice de l'école sinistrée, Yéo Koné Karidja.

L'Inspecteur d'enseignement primaire et préscolaire (IEP), Diomandé Moussa, s'est rendu sur les lieux dans la matinée du samedi pour constater le sinistre. Il en a profité pour s'entretenir avec les responsables du groupe scolaire et les parents d'élèves afin qu'une solution provisoire soit trouvée pour les 333 élèves de ladite école dont l'année scolaire est en cours.

Selon les témoins qui se sont confiés à l'AIP, l'incendie s'est déclenché aux environs de 01h30 du matin et aurait pour origine criminelle un fumoir de drogue, étant dans les environs. Rien n'a pu être sauvé. Ni les dossiers des élèves, les tables-bancs, ni les fournitures et matériel didactique.

