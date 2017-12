Cote d'Ivoire: Production audiovisuelle - "2 couples, 1 foyer" diffusée à partir du 13 décembre

Cette série a été entièrement tournée en Côte d'Ivoire, à l'île Bouley (un espace paradisiaque situé entre l'océan atlantique et la lagune Ebrié non loin du Port d'Abidjan) avec des acteurs ivoiriens et des acteurs venus de la Guinée.

« 2 couples 1 foyer » est une histoire de Stéphane et Bastien. Deux amis intimes qui ont nourri le vœu de partager la même maison avec leurs épouses respectives, Astrid et Audrey. Ils réalisent ce projet mais cette vie à 4 sous le même toit sera parsemée de difficultés comme le relève le film.

C'est un film du producteur ivoirien Jean-Noël Ghehi Bah, co-produit par la chaîne de télévision A+ (un produit du groupe Canal+) qui sera diffusé à partir du mercredi 13 décembre sur A+. Le lancement officiel de cette nouvelle série télévisée a eu lieu le 8 décembre 2017, au Cinéma Le Majestic Prima, à Abidjan-Marcory.

Pour Damiano Malchiodi, directeur de la chaîne A+, « cette production qui se veut 100% africaine participe de la volonté du groupe Canal+ de soutenir la production audiovisuelle en Afrique ». Avant d'ajouter: « le groupe entretient de bonnes relations avec les créateurs, réalisateurs et producteurs ivoiriens ».

A+ c'est la chaîne de divertissement de Canal+. Le groupe couvre près de 25 pays à travers 10 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. C'est aussi des programmes dédiés à ses abonnés du continent: + d'Afrique, Réussite, Talents d'Afrique...