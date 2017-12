Partis de l'avenue Enseignement dans la commune de Kasa-Vubu, les élus sont passés par le Boulevard Triomphal avant de chuter par le Palais du peuple entraînant dans leur mouvement une foule compacte. « C'est une alerte pour dire que si cette loi devait passer en l'état, le peuple congolais ne se laissera pas faire, nous avons bravé la peur, nous avons bravé la pluie et ceux qui doutaient de l'engagement de députés de l'opposition nous ont vus sur le terrain avec nos bases... », a déclaré Delly Sesanga. Les forces de police et de sécurité, qui avaient toute l'attention portée vers la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernement que présidait aux mêmes instants le chef de l'État, étaient prises de court.

Brandissant les drapeaux de leurs formations politiques respectives (MSR, Envol ou encore MLC), Jean Claude Vuemba et ses amis ont tenu à exprimer leur désapprobation contre les réformes introduites dans la nouvelle loi électorale avec, en prime, la machine à voter qui, selon eux, tend à favoriser la tricherie. Cette machine à voter ne doit pas figurer dans l'actuel cycle électoral si l'on veut lui garantir un minimum de crédit, ont fait savoir les manifestants qui ne veulent pas non plus de l'introduction du seuil qui, selon eux, est anticonstitutionnel. Les députés Delly Sesanga (Envol) et Christian Mwando (Unadef) étaient particulièrement très actifs au cours de cette manifestation spontanée qui s'est déroulée sous une fine pluie.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.