Sénégal: Coopération entre le pays et le Japon - Amélioration de la qualité des enseignements/apprentissages

Toutes les sessions de formation ont eu lieu à distance, puis en regroupement par zone, et sont assurées par les membres de l'équipe technique nationale et ceux de l'équipe technique régionale ou encore l'équipe technique locale.

L'objectif visé est d'améliorer la qualité des enseignements/ apprentissages en mathématiques, sciences et technologie. Dans sa phase 1, le projet a pu former 13 500 enseignants et 1 700 directeurs, avec un taux de participation de 77,9%. Ces résultats encourageants ont permis son extension aux autres régions, pour la période 2011-2015, pour un financement de 964,4 millions de FCfa, dont 767,5 millions de FCfa de la contrepartie sénégalaise. Durant cette deuxième phase, 54 800 enseignants, 5300 directeurs et 1800 représentants de cellules ont été formés.

C'est pourquoi plusieurs projets-programmes relatifs à la formation des ressources humaines sont initiés. C'est le cas du Projet de renforcement de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie (Premst). Il est d'abord expérimenté dans les régions de Louga, Thiès et Fatick de 2007 à 2010 pour un montant de 605,8 millions de FCfa.

