Sénégal: Coopération entre le pays et le Japon - L'expertise japonaise pour une mutualisation d'expériences

La coopération sénégalo-japonaise est aussi visible dans le domaine des échanges d'expériences pédagogiques.

Depuis plusieurs décennies, les volontaires japonais interviennent dans le secteur de l'éducation au Sénégal. Bon nombre d'entre eux sont soit dans le cycle préscolaire soit dans l'élémentaire. Ils y développent de nouvelles méthodes de gestion et de pratiques de classe et confectionnent aussi des outils pédagogiques et d'apprentissage.

Un ensemble d'instruments qui participent à améliorer la qualité des enseignements/apprentissages. La directrice de l'Enseignement élémentaire affirme que la collaboration entre les volontaires japonais et les enseignants sénégalais a donné lieu à la mise au point d'outils pédagogiques importants. La plupart de ces volontaires s'activent dans la promotion de l'éducation musicale, des travaux manuels, de l'éducation physique et sportive et de l'enseignement des sciences et des mathématiques, fait remarquer Mme Mbodj.

A l'en croire, la Jica est conforme aux principes de Paris et a donné beaucoup de satisfactions. Elle a également permis de transformer positivement le système éducatif.