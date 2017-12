Mali: Le marché de Bamako ravagé par un violent incendie

L'avènement des normes Bâle II et Bâle III dans l'espace Uemoa va occasionner des changements… Plus »

Quand vous êtes le responsable des commerçants et que vous voyez les gens qui ont économisé pendant dix ans, vingt ans et qu'en une seule journée, en une seule heure tout est fini par l'incendie, c'est triste.

Le commandant de la protection civile, qui dirige les opérations, expliquait notamment que les bouches à incendies sur lesquels ses hommes avaient tenté de se brancher étaient vide et que les camions avaient dû se frayer un chemin dans le dédale des petites ruelles de ce marché, le plus grand de la capitale.

Plus de 140 pompiers ont été mobilisés toute la nuit et encore une bonne partie de la journée sur ce gigantesque incendie qui s'est déclaré vers trois heures du matin et qui a posé et pose encore de gros problèmes aux soldats du feu.

