Sénégal: Les avantages de la Convention d'Abidjan présentés à Dakar

Dakar — La convention d'Abidjan, une organisation intergouvernementale qui produit des outils de coopération devant aider des pays de la façade atlantique à mieux faire face aux questions de pollution, a été présentée ce lundi à Dakar, a constaté l'APS.

Il revenait à son chargé du programme, Richard Dacosta de partager, au cours d'un atelier régional de formation sur la planification spatiale marine, les contours de la Convention d'Abidjan qui concerne les pays qui s'étendent de la Mauritanie à l'Afrique du Sud.

L'objectif de la Convention d'Abidjan est de produire des outils de coopération entre ces différents pays, pour faire face aux questions de pollution liée à la production du pétrole et du gaz a dit M. Dacosta.

Qui a ajouté l'opportunité de mener des actions de restauration ou de réhabilitation de la mangrove mais aussi les herbiers marins.

"Nous avons développé, aujourd'hui, un protocole sur la gestion intégrée marine et côtière et un sur la mangrove pour les pays qui, pour la plupart, travaillent sur cet habitat et en tirent divers revenus" a t-il expliqué.

En plus "les Etats nous ont demandé de développer un protocole sur le pétrole et le gaz" a indiqué M. Dacosta, estimant qu'"il s'agira de voir les dispositions environnementales nécessaires à l'exploration et à l'exploitation de ces ressources minières".

Il a été aussi entrepris la révision et la mise à jour de cette convention puisqu'elle date de 1984. Avec l'entrée en vigueur de la convention de Rio, beaucoup de problématiques émergentes, lesquelles devraient être prises en compte.

Les parties se réunissent de manière tri annuelle, proposent des décision s au secrétariat, qui mes traduit en plan d'actions pour pouvoir rendre en compte à la prochaine conférence des parties (COP) sur les changements climatiques.