Comores: Une réunion de l'opposition interdite à Anjouan

Par ailleurs, ils interrogent la capacité d'impartialité d'un régime très investi dans l'organisation des assises nationales censées dresser le bilan objectif des 42 ans d'existence du pays. Plusieurs partis politiques et représentants des îles d'Anjouan et Mohéli se sont déjà retirés de l'événement animés par les mêmes doutes. La mouvance présidentielle dit déplorer leur absence.

Un arrêté préfectoral a empêché l'opposition comorienne de se réunir sur l'île d'Anjouan ce week-end. Un acte qualifié d'antidémocratique par les opposants au régime et qui intervient alors même que le pays se prépare à la tenue d'assises nationales auxquelles toutes les formations politiques sont invitées à participer dans le but de dresser objectivement le bilan de ses 42 ans d'indépendance.

