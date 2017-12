Congo-Kinshasa: Kivu - Des mesures urgentes pour prévenir les séismes et volcanismes récurrents

Le séisme et le volcanisme demeurent deux dangers qui guettent la RDC, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud-Kivu. La population de ces provinces et les environs mérite d'avoir des informations fiables et d'être prévenue à temps et par des structures autorisées.

A partir du 16 octobre 2017, le Réseau sismographique de l'Observatoire de Goma (OVG) a enregistré des séismes magmatiques relatifs à l'activité des volcans actifs des Virunga, à savoir Nyiragongo et Nyamulagira.

Pour faire un suivi en temps réel de ces phénomènes, l'OVG a mis en place un horaire de surveillance permanente diurne et nocturne. Le travail consiste à faire la localisation des séismes volcaniques, leurs comptages ainsi que le calcul de l'énergie dégagée par l'activité magmatique.

Ce suivi est réalisé actuellement à l'aide de neuf stations sismologiques encore opérationnelles, à savoir Bulengo, Kitchanga, Goma, Luboga, Munigi, Sake, Kibati, Idjwi et Tongo. L'unité de séismologie de l'OVG a enregistré et localisé un grand nombre de séismes à longue période, peu profonds au Nyamulagira (0-12 km) et superficiels au Nyragongo (0-5 km).

Les informations diverses fournies par les centres de recherche de Lwiro et l'Observatoire volcanique ont retenu l'attention du ministère de la Recherche scientifique et technologie en vue de la protection de la population locale. D'où, le point de presse animé, le vendredi 8 décembre 2017, par le ministre Eva Mwakasa.

Mesures urgentes

Pour permettre à son ministère, par le biais de sa structure spécialisée, l'OVG, d'assurer la sécurité des populations et d'éviter tout effet de surprise, le ministre Eva Mwakasa a annoncé une série de mesures prises à cet effet. Il s'agit de la tenue d'une réunion technique urgente en son cabinet de travail, avec la participation des spécialistes et responsables de l'administration ; l'information au chef de l'Etat et au Premier ministre ; la tenue à la Primature, le 2 novembre 2017, d'une réunion de crise sous la présidence du Premier ministre, avec la participation des ministres des Infrastructures et Travaux publics, de l'Environnement et de l'Action humanitaire ainsi que du vice-ministre de l'Intérieur.

Des instructions ont été données aux ministres du Budget et des Finances pour le déblocage des fonds nécessaires aux opérations d'observation et de surveillance des mouvements sismiques et volcaniques ; à la SNEL, pour une fourniture en énergie électrique sans interruption, aux structures chargées de cette surveillance.

Ces mesures urgentes prévoient également l'organisation urgente d'une table ronde scientifique internationale sur le volcanisme et la géologie de la région des Virunga et du Lac Kivu en vue de la définition de meilleures approches scientifiques d'études de ces phénomènes, de la sensibilisation des populations et des décideurs politiques à tous les niveaux.

Le ministre Eva Mwakasa a, à cette occasion, informé la presse du déblocage, par le gouvernement, des fonds nécessaires en faveur de l'OVG pour l'achat d'équipements techniques en vue d'accroître la capacité de l'OVG dans la surveillance de ces phénomènes ; mener des campagnes de sensibilisation des populations avec l'appui des experts de la tutelle.

MM. Ndambu Mwalanga Odon et le professeur Zana, respectivement secrétaire général à la Recherche scientifique et technologie et directeur du Centre des recherches géophysiques, ont complété le ministre pour, d'une part, entretenir la presse sur la validation de plus de contingences et l'opérationnalité de secours ; et, d'autre part, sur l'origine des phénomènes volcaniques et de tremblement de terre.