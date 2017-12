Burkina Faso: 11 décembre 2017 - Des Gaoualais apprécient

«Je suis vraiment touché parce que c'est la première fois que je vie un tel évènement à Gaoua. Je reviens comme ça d'un voyage et je suis agréablement surpris par le changement de ma ville. Je peux comparer Gaoua aujourd'hui à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.»

«Je suis vraiment impressionné par les nouvelles infrastructures. Cela apportera beaucoup dans les échanges commerciaux. Gaoua a également bénéficié d'une bonne visibilité à cette occasion et c'est l'occasion de dire merci aux autorités qui ont eu cette belle initiative. Gaoua a aussi bénéficié de nouveaux lampadaires et cela est très important.»

«Cette fête est la bienvenue ici à Gaoua. Nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures et cela va booster le développement de la localité. Les natifs de cette région n'ont pas l'habitude de construire et les nombreuses maisons construites bénéficieront à cette population.»

