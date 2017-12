Togo: "La République très très démocratique de Kara" désormais concernée ?

En prélude au dialogue entre pouvoir et opposition au Togo, le gouvernement invite quelques partis politiques et… Plus »

Outre la communauté internationale, la même source invite "la presse nationale et internationale, les observateurs et organisations de défense de droits de l'Homme à couvrir ces différentes manifestations" pour lesquelles l'itinéraire reste à préciser.

Mais cette fois-ci, se fondant sur ce que, à plusieurs reprises le gouvernement a laissé entendre sa disponibilité à respecter les libertés de manifestations y compris dans la ville même si jusqu'alors rien n'a changé, et aussi, "vu la dernière conférence de presse du gouvernement en date du 7 décembre réaffirmant les mesures de sécurité afin de créer un climat de paix et de décrispation et en prenant pour témoin la communauté internationale", ce dernier dit lancer "un appel à toute la population de Kara et de ses environs à répondre massivement aux marches les 14 et 16 décembre prochains dans la ville de Kara (Kozah)".

